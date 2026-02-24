Vokswagen w dużym kryzysie. Celem firmy obniżenie kosztów nawet o 20%
News ze świata. Grupa VW zmaga się z poważnymi trudnościami finansowymi. Oliver Blume prezes firmy poinformował menedżerów wszystkich marek o nadchodzącym, drastycznym programie oszczędnościowym. Agencja S&P obniżyła perspektywę dla Volkswagena do negatywnej.portal_przemyslowy
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 78
- Odpowiedz
Komentarze (78)
najlepsze
No bo w UE też by mogli zaliczyć wzrost sprzedaży, wystarczy puknąć się w głowę i dać odpowiednio niższe ceny.
W sumie gdyby nie oni to Chińczycy by nie władowali tyle pieniędzy we własną motoryzację.
ale cena nowego egzemplarza w UE pewnie się nie zmieni
@qeti: to ja to robi np Dacia, ktora sprzedaje nowe samochody za 70 tys zł?
trzeba dodac jeszcze:
nieosiagniecie zaplanowanego zysku to strata
@Nikczemnik: Goły "gulf" za 180 tysięcy? O nie, musi kosztować przynajmniej 200. 180 to jeszcze biedaki.
Jakies zderzaki, listwy na drzwi i pewnie mnostwo innych elementow. Ktos to produkuje, a ktos inny sprzedaje material na te elwmenty.
W mojej miejscowosci zaklad produkujacy łozyska zatrudnia ponad tysiąc osob.