Żywy implant może zakończyć erę zastrzyków insuliny
Naukowcy z Technion, MIT i Harvardu stworzyli implant-trzustkę który sam wyczuwa glukozę, produkuje insulinę i uwalnia ją dokładnie gdy trzeba. Krystaliczna osłona chroni komórki przed atakiem układu odpornościowego.real_scoria
Komentarze (30)
No ale chociaż na Europę jest szansa, że ludzie nie będą musieli robić sobie zastrzyków czy się kłuć.
Mam cukrzyce od 24 lat moim najwiekszym problemem jest niedoszacowanie ilosci insuliny ktora nalezy podac co prowadzi do wysokich poziomow, ktore to sa wyniszczajace wlasnie.
Dodatkowo (nie wiem czy wszyscy) ale ja wole utrzymywac poziom curu na troche wyzszym
Zakop za OPa
https://m.youtube.com/watch?v=W2tuk_t7Yxg
@vojtas123: bioniczna trzustka dostępna za 4 lata dla zwykłego człowieka? Generalnie jestem fanem nauki i postępu, ale w to nie uwierzę