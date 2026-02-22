Semestr zaliczony w godzinę. Collegium Humanum to przy nich amatorzy
Semestr studiów podyplomowych zaliczyliśmy w godzinę - tak to działa w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Nic nie zmieniła kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Nauki, choć jej wyniki były miażdżące - ujawnia Newsweek.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (16)
@PeterSmith: Politechnika Politechnice nierówna. Na wielu jest poziom niższy niż na prywatnych.
Studiowałem stacjonarne prywatnie i też spady z Politechniki zachwalali, że w końcu jakieś nowoczesne technologie, a nie klepanie asemblera na kartce długopisem xD
https://dorzeczy.pl/opinie/495828/moralnosc-w-newsweeku-atakowal-collegium-humanum-a-wykladal-u-konkurencji.html
masa kierunków powstała tylko i wyłącznie w celu ominięcia przepisów