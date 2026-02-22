Ortopedia w Lublinie działa tylko do końca marca, bo nie ma pieniędzy w NFZ
Przyjmujemy na ortopedię każdego pacjenta, ale to sprawia, że w trzy miesiące od stycznia do końca marca oddział wyrabia kontrakt NFZ przewidziany na cały rok. Nadwykonania wynoszą 9 mln zł. Tych pieniędzy z pewnością nikt nam nie zapłaci.tomasztomasz1234
@elgebar: a Ty, Polaku, tydzień żyj za tyle. Totalne oderwanie
Druga sprawa - urazówka czyli złamania i rany są nielimitowane przez NFZ. Limitowane są np artroskopię i protezy
Trzecia sprawa - żaden z tych lekarzy nie dostaje na godzinę tyle ile ma w swojej prywatnej przychodni bo widzę że przygłupie wykopki myślą że tam każdy dostaje 850zl za pacjenta.
Czwarta sprawa - operatorzy mogą