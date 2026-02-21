Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla posiadaczy psów? Zdania są podzielone
Więcej osób rocznie zostaje ugryzionych przez psa niż doznaje urazu w wypadku drogowym. W 2024 roku w Polsce odnotowano 26 588 pogryzień. To średnio 73 osoby dziennie. Mimo to, tylko 35 proc. Polaków uważa, że opiekunowie psów powinni posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.WroTaMar
Komentarze (37)
najlepsze
@ostatni: Czemu miałoby być kryterium wagowe? Każdy pies który zaatakował człowieka powinien być eliminowany, każde takie zwierze może przenosić choroby groźne dla człowieka, a w przypadku wścieklizny nawet zabójcze. Te najmniejsze właśnie są najbardziej agresywne i właściciele mają nad nimi najmniej kontroli.
@zassijt0: to nie jest do wyegzekwowania bo patusy z psami mają je z jakiś lewych hodowli bez rodowodu więc technicznie to jest kundel a że wygląda jak pitbul czy innym amstaf to już inna sprawa.
ETS - ślad węglowy psa 500zł
ryczałt w produkcji paszy: 200zł
zatruwanie wód gruntowych i eutrofizacja jezior przez megatonę gnoju psiego spływającego do jezior 200zł
płoszenie i mordowanie zwierzyny 200zł