Lekarze amputowali wszystkie kończyny 52-letniej Brytyjki Manjit Sanghy po tym, jak polizał ją pies - podał "The Telegraph". W organizmie kobiety doszło do sepsy, walka o jej życie trwała 32 tygodnie, podczas których jej serce zatrzymało się pięciokrotnie. - To się może przydarzyć każdemu - ostrzega