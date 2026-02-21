Kobietę polizał pies. Amputowano jej wszystkie kończyny
Lekarze amputowali wszystkie kończyny 52-letniej Brytyjki Manjit Sanghy po tym, jak polizał ją pies - podał "The Telegraph". W organizmie kobiety doszło do sepsy, walka o jej życie trwała 32 tygodnie, podczas których jej serce zatrzymało się pięciokrotnie. - To się może przydarzyć każdemu - ostrzegaBobito
Jak kupka odpowiednio ładnie pachnie, to wylizują. Ba. Jak zobaczyłem, jak pies zjada jakąś sraczkę ,,z orzeszkami'' to myślałem, że porzygam się.
Tak to mój pies. ( ͡° ͜ʖ ͡°) Nawet po głaskaniu myję sobie ręce, bo nie wiadomo w czym się tarzał od kąpieli.
@PuchaczLesny: A później to myję ręce. I nie, nie mam psa na podwórku.
Stary, nie bierz wszystkiego dosłownie, nie czytaj między wierszami. Psy mają jamę ustną pełną bakterii od których człowiek może (w odpowiednio dużej ilości) się ,,podtruć'', albo rany po ugryzieniu dłużej się goją i ropieją. Koniec kropka. Z niejednym innym psiarzem
DUŻA RZECZ Jakos bawi mnie ten dobór slow xd
A one nawet psa nie miały