Wrze wśród egzaminatorów WORD. "Patologia, ogromna uznaniowość"
"W Polsce są egzaminatorzy, którzy oblewają nawet 96 proc. kursantów. - Użyłem słowa "patologia" nieprzypadkowo - powiedział na antenie PRK - Polskiego Radia Kierowców Tomasz Matuszewski, wicedyrektor WORD Warszawa. Jego wywiad wywołał burzę w środowisku egzaminatorów"paramedix
94
Komentarze (94)
Przecież całe polskie prawo i przepisy takie są. Rozpaczliwie brakuje w nich dokładnych definicji, za to pełno jest ogólnikowych stwierdzeń i duży rozrzut kar. Wszystko po to, żeby sędzia albo urzędas mógł ferować wyroki według własnego widzimisię.
To jest typowe dla bloku wschodniego, gdzie urzędas z definicji jest panem i władcą, a suplikant ma do niego przychodzić z czapką w ręce i grzecznie patrząc w podłogę wyłuszczać swoją sprawę
absolutnie nie jest
najprostszy przykład- niesławny
@jakis-takis: jak zdawałem 18 lat temu to w Lubline word nie oddawał pieniędzy do budżetu. Opłacało im
Na b jazda po mieście to festiwal kombinowania na czym
Szczegół: danie najdurniejszego z możliwych przykładów: niezauważenie znaków drogowych NA EGZAMINIE.
Kto zdawał w WORD Bytom ten wie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Egzaminator powiedział "miał pan pecha" i nara.
Aktualnie chętnie kupię.