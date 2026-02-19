Szokujące wyliczenia ws. długu Polski. Ma przekroczyć 100 proc. PKB
Relacja długu publicznego Polski do PKB wyniesie 107 proc. Taki grecki scenariusz grozi nam już za 10 lat, o ile rząd nie wdrożony pilnie reform czytamy w opublikowanym 12 lutego przez Komisję Europejską dokumencie Debt Sustainability Monitor 2025.VoxClamantisInDeserto
Tylko jak to w końcu jebuut to kto i jak będzie ten karton 'save'?
* 800+ nie będzie albo tylko dla patologii a było to jedyne równe świadczenie dla wszystkich.
* pracuj do 67 roku życia gdy już po 60 nie ma pracy
Socjaliści rozwalili pieniądze na głupoty a teraz trzeba cierpieć. Ale hur dur stać nas na wszystko!
@Shuwaks: Dokładnie, sam el prezidento mówi NIE dla cięć w sferze socjalnej i NIE dla podwyższania pdatków, jednocześnie mówi TAK dla większych wydatków na obronność. W obecnym układzie bez przywalenia w ścianę nie da się inaczej - teraz tylko kwestia któremu rządowi wypadnie kierownica z rąk.
A że zapracował sobie na to PiSbrozdawnictem to jzu co innego. PO nie jest idealne, ale teraz jak będą robić cięcia to retoryka będzie że za PiS to było...a z a PO to nic nie ma xd. W dodatku rudy lis chce euro, volksdeutsch! Kij z tym że jeszcze PiS będzie podpisywał umowę na wprowadzenie euro ;)
@real_scoria może jesteś botem ai, wymyśliłeś bajkę, która nie ma żadnych podstaw wg danych, dług liczony metodą UE jest nieistotny w kontekście naszej konstytucji, próg konstytucyjny długu liczonego metodą krajową
Efekt?
800 sie samo zdewaluuje, a nfz będzie sprywatyzowany.
Zbrojeniówka, jak już poczuła krew, nie popóści.
@JanuszBizneswoman: W życiu, tak się łudziłem gdy wprowadzili 500+, jak sam widzisz już jest 800 i rozrosło się z 20 mld rocznie na już ponad 100 mld
PiS na wzór zachodni (socjalistyczny) zrobił z tego interwencję na rynku konsumenckim i smarowanie PKB na zielono tym sposobem - w europejskich krajach bez tego i importu imigrantów którym daje się pieniądze do wydawania, buduje ośrodki, bez tego wręcz
Nihil novi. Właśnie dlatego otworzyliśmy, póki co na spokojnie, tag #braceforimpact
Zadłużamy się na połowę dochodów budżetowych, zamiast łopaty pod jądrówkę wbiliśmy ją pod stadiony "Koko koko euro spoko", najlepsze czasy się kończą (wzrost zatrudnienia, powiększanie się korporacji zagranicznych, artykuły "serny pracownik", a po roku "tysięczny, lecimy, nie śpimy!", średnia krajowa za excela dla każdego, nawet deflacja się trafiła przy okazji tych dobrych, realnie wzrostowych czasów
W Root, gdy grasz orłami i już widzisz, że kolejne dekrety nie wejdą i się wszystko rypnie, ładujesz karty w co można, bo i tak zaraz wszystko się wyebie ¯\(ツ)/¯
I my właśnie jesteśmy w tym okresie KPO, SAFE, nikt im nic potem za to nie zrobi, gdy będą siedzieć gdzieś daleko na emeryturze unijnej.