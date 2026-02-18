Mikrosyf czego się nie dotknie, to zamieni się w g#wno. Przed przejęciem githuba - działał super edytor atom. Oczywiście nie może być tak, że vscode ma konkurenta - uwalili projekt, zamiast go uwolnić społeczności. Teraz jak widać nieźle im idzie uwalenie samego githuba. Jeszcze kilka takich ruchów tych większych i codebergi mogą otwierać szampana