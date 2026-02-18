Gentoo ucieka z GitHuba. Programiści mają dość AI i Copilota Microsoftu
Projekt Gentoo ogłosił rozpoczęcie procesu opuszczania platformy GitHub, należącej do Microsoftu. Decyzja ma związek z narastającym wciskaniem narzędzi generatywnej AI w ekosystemie serwisu oraz asystenta Copilot. Jako docelowe miejsce wybrano Codeberg.jestemjakijestem1212
i teraz dylemat użytkownika wykopu czy j---ć bo niemcy czy j---ć bo amerykanie i ai.
a tak btw niemcy jeśli chodzi o open source to raczej z ameryką południową dość "mocny" rynek. niemcy od lat próbują uciec od windowsa (ale bez
czytaj: będzie po staremu, bez marnowania czasu developerów na bezsensowne narzędzia i zawracanie d--y przez bieda AI