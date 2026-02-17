Łódź rozdaje mieszkania „w sekundę”. Serio. Program „Mieszkanie za remont” to pokaz tego, jak urząd potrafi działać poza własnym regulaminem, bez jawności i bez jakichkolwiek jasnych zasad.

Przeczytałam regulamin słowo po słowie. I to, co robi ZLM, nie ma NIC wspólnego z tym, co jest tam zapisane.

W regulaminie JEDYNE, co jest o czasie, to:

Na kopercie odnotowuje się datę, godzinę i minutę wpływu wniosku.”

To jest techniczna pieczątka wpływu. Zero o sekundach. Zero o kolejności. Zero o zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

A ZLM twierdzi, że nie dostaliśmy mieszkania, bo ktoś złożył wniosek szybciej o SEKUNDĘ. Zapytani, gdzie to jest w regulaminie — cisza. Bo tego tam po prostu NIE MA.

Co JEST w regulaminie?

Jedyne kryterium wyboru to „zakres prac remontowych, które wnioskodawca jest w stanie wykonać”. I tyle. Nie czas. Nie kolejność. Nie sekunda.

Spełniliśmy wszystko: odpowiednie dochody brak własnego mieszkania doświadczenie w remontach chęć zostania w Łodzi

A mimo to przegraliśmy z… sekundą, której w regulaminie nie ma.

Poprosiłam o same godziny i minuty innych wniosków (bez danych osobowych!). Odmówili. Powód? RODO.

RODO nie zabrania pokazywania godzin. Zabrania pokazywania nazwisk. Czyli ZLM zasłania się RODO, żeby ukryć prawdziwą kolejność.

Było 11 mieszkań — nagle zrobiło się 10. Regulamin mówi jasno:

„Lokale niewykorzystane mają być ujęte w kolejnej edycji programu.”

A ZLM po prostu je wyrzucił. Znowu — niezgodnie z regulaminem.

I teraz najważniejsze: Regulamin mówi o „osobach silnie związanych z Łodzią”. A w praktyce osoby, które tu się urodziło ,mieszkają, pracują, płacą podatki i chcą zostać, są odrzucane bez żadnego uzasadnienia. Za to inne wnioski UKRAIŃSKIE przechodzą .

Zero transparentności. Zero logiki. Zero zasad.

To nie jest program mieszkaniowy. To jest chaos, brak kompetencji i decyzje podejmowane według zasad, których NIE MA w regulaminie.