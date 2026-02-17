Łódź rozdaje mieszkania „w sekundę”. Serio. Program „Mieszkanie za remont” to pokaz tego, jak urząd potrafi działać poza własnym regulaminem, bez jawności i bez jakichkolwiek jasnych zasad.
Przeczytałam regulamin słowo po słowie. I to, co robi ZLM, nie ma NIC wspólnego z tym, co jest tam zapisane.
W regulaminie JEDYNE, co jest o czasie, to:
Na kopercie odnotowuje się datę, godzinę i minutę wpływu wniosku.”
To jest techniczna pieczątka wpływu. Zero o sekundach. Zero o kolejności. Zero o zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.
A ZLM twierdzi, że nie dostaliśmy mieszkania, bo ktoś złożył wniosek szybciej o SEKUNDĘ. Zapytani, gdzie to jest w regulaminie — cisza. Bo tego tam po prostu NIE MA.
Co JEST w regulaminie?
Jedyne kryterium wyboru to „zakres prac remontowych, które wnioskodawca jest w stanie wykonać”. I tyle. Nie czas. Nie kolejność. Nie sekunda.
Spełniliśmy wszystko: odpowiednie dochody brak własnego mieszkania doświadczenie w remontach chęć zostania w Łodzi
A mimo to przegraliśmy z… sekundą, której w regulaminie nie ma.
Poprosiłam o same godziny i minuty innych wniosków (bez danych osobowych!). Odmówili. Powód? RODO.
RODO nie zabrania pokazywania godzin. Zabrania pokazywania nazwisk. Czyli ZLM zasłania się RODO, żeby ukryć prawdziwą kolejność.
Było 11 mieszkań — nagle zrobiło się 10. Regulamin mówi jasno:
„Lokale niewykorzystane mają być ujęte w kolejnej edycji programu.”
A ZLM po prostu je wyrzucił. Znowu — niezgodnie z regulaminem.
I teraz najważniejsze: Regulamin mówi o „osobach silnie związanych z Łodzią”. A w praktyce osoby, które tu się urodziło ,mieszkają, pracują, płacą podatki i chcą zostać, są odrzucane bez żadnego uzasadnienia. Za to inne wnioski UKRAIŃSKIE przechodzą .
Zero transparentności. Zero logiki. Zero zasad.
To nie jest program mieszkaniowy. To jest chaos, brak kompetencji i decyzje podejmowane według zasad, których NIE MA w regulaminie.
I zależy mi, żeby wszyscy o tym wiedzieli.
Może napisz w trybie dostępu do informacji publicznej. Dodatkowo poproś jakiegoś radnego o pomoc co z tym fantem zrobić. Może napisać interpelację w tej sprawie
@Gjbgghbhhjj: choć cię minusują to masz rację, z reguły nikt się nie stara, co najwyżej stara się nie podpaść, a że zwykły petent jest niczym u kierownika lub dyrektora, to mamy jak mamy. Czas by było wprowadzić skargi
@Olapola0906 rozwiń, proszę
Seems legit. Ja mu wierzę ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Skąd OP ma informacje kto dostaje wnioski? Może mieszkanie dostał jeszcze większy miłośnik Łodzi który ma jeszcze większe doświadczenie remontowe.
Za dużo w tym wpisie niewiadomych.
Właściwie mógłby go przeskoczyć jedynie Jezus: pochodził z Łodzi, z zawodu stolarz, niezamożny, z patchworkowej rodziny. No i po 33 r.ż. zwolni lokal...
Najpierw politycy wydadzą grube miliardy złotych na budowę najdroższych mieszkań na rynku. Potem rozdadzą samym swoim.
Efekt: wzrost cen.
Nie mówię że takie programy nie są potrzebne. Po prostu nie wierze w ich realizację ¯\(ツ)/¯.