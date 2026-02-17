Przez AI wiele firm elektroniki użytkowej zbankrutuje, albo wstrzyma produkcję
Przez kryzys na rynku pamięci spowodowany AI wiele firm w tym roku zbankrutuje albo wstrzyma produkcję. I mowa o każdego typu sprzęcie, wszystko, co ma w sobie jakiekolwiek chipy, zostanie tym dotknięte. Liczba wyprodukowanych telefonów spadnie o kilkadziesiąt procent. Szykujcie portfele.zmarnowany_czas
@Jovano: oby jak najszybciej xD
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/with-ai-on-the-rise-what-will-be-the-environmental-impacts-of-data-centers-180987379/
No ale masz rację, faktami się na głównej wykopka plusów nie zdobywa. Trzeba jebnąć w jakąś grupę której wykopki nie lubią, nie ważne że bez sensu xd
Oczywiście to do czego ludzie jej używają, bądź firmy nam wciskają w większości przypadków nie są przykładem dobrego wykorzystania.
https://www.theverge.com/news/857723/dell-consumers-ai-pcs-comments
Ja się nie zdziwię jak bańka AI nie tyle pęknie, co zejdzie z niej powietrze.