Przez kryzys na rynku pamięci spowodowany AI wiele firm w tym roku zbankrutuje albo wstrzyma produkcję. I mowa o każdego typu sprzęcie, wszystko, co ma w sobie jakiekolwiek chipy, zostanie tym dotknięte. Liczba wyprodukowanych telefonów spadnie o kilkadziesiąt procent. Szykujcie portfele.