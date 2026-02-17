Szwajcarzy płacą specjalny podatek za to, że nie służą w wojsku. Kobiety nie.
Szwajcaria naprawdę ma podatek dla mężczyzn. Ściślej mówiąc: specjalną daninę, którą płacą tylko niektórzy Szwajcarzy. Wyobraźcie sobie, że płacicie specjalny podatek tylko dlatego, że urodziliście się mężczyzną. To przekaz dla wszystkich miłośników szwajcarskiego systemu.Xing77
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 46
- Odpowiedz
Komentarze (46)
najlepsze
W ogóle to dla mnie fenomen że w cywilizowanych rzekomo krajach, gdzie od dawna jest równość takie rzeczy przechodzą. To tylko pokazuje że w głębi duszy nasze elity czy polityczne czy prawne mają w doopie tzw. zachodnie wartości i wszystko to jest pozorowany pic - jak ruski konserwatyzm. Tylko że bogaci jesteśmy to tak tego nie widać, ale
ale mają krótszą służbę niż mężczyźni
Służba wojskowa w Szwajcarii jest obowiązkowa dla mezczyzn. Tam nie wymyślają sobie gender-srender w wojsku. Płaci podatek ten, kto nie chce isc do wojska. I dzięki tej służbie wojskowej prawie w każdym domu jest karabin. A kraj dysponuje schronami dla wszystkich 8 milionów mieszkańców. Więc co tu porównywać z Polska.
@cebulowy_krezus: w Szwajcarii akurat tak.
https://wykop.pl/link/7888583/dodatkowy-3-podatek-od-plci-meskiej
Dodatkowy 3% podatek od płci męskiej
Widocznie w Szwajcarii myślą tak samo.
No chyba, że mowa o israhellskich kobietonach, one pewnie się nadają, prawda eksperci?
Wielu wykopków załapało się na przeniesienie do rezerwy bo studiowali dziennie czyli za pieniądze z budżetu.
Teraz wielcy militaryści.
@xer78: Ty takie pytanie zadajesz na serio? Przez armię ZSRR przemieliły się dziesiątki milionów mężczyzn i najwyżej setki tysięcy kobiet, z czego kobiety służyły głównie na tyłach (jak pisałem wyżej o służbie medycznej, logistyce czy artylerii przeciwlotniczej). I to mowa o tylko jednej stronie konfliktu, zdaje się, że żadna inna armia nie miała takich standardów i kobiet na linię nie
Tam jest dużo większe zacofanie jak w Polsce i patryjarchat
Z resztą u Niemca na południu podobna kultura
W Polsce
Hmm a to ciekawa korelacja bo Szwajcaria i Południowe Landy Niemiec to najbogatsze regiony Europy ( ͡
Ale czy jest jakaś korelacja z tym tematem to nie wiem
faszysm ratunku XD