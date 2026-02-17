Może dlatego że Szwajcaria to o wiele bardziej konserwatywny kraj od Polski i te baby też nie mają lekko , po urodzeniu dziecka prawie wszystkie siedzą w domu bo podatki są skonstruowane tak żeby im się nie oplacalo pracować , ponad to chyba jako ostatnie miały przyznane prawa do głosowania w Europie

Tam jest dużo większe zacofanie jak w Polsce i patryjarchat

Z resztą u Niemca na południu podobna kultura



