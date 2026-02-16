To akurat konkretna decyzja, która realnie zmieni życie kierowców między Kraków a Katowice. A4 od lat jest tam zakorkowanym wąskim gardłem, więc dodatkowe pasy to nie luksus tylko konieczność. Likwidacja bramek to też symboliczny koniec pewnej epoki i mniej stania w kolejkach w weekendy. 10 mld zł brzmi potężnie, ale przy takim natężeniu ruchu ta trasa i tak pracuje na siebie każdego dnia.