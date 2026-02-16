Autostrada A4 szersza i bezpłatna. Jest decyzja
Rozbudowa autostrady A4 o dodatkowe dwa pasy pomiędzy Krakowem a granicą województw śląskiego i opolskiego zatwierdzona. Dzisiaj podpisano trzy aneksy do programu inwestycji o wartości 10 mld zł. Co istotne, zdemontowane zostaną też punkty poboru opłat na odcinku Kraków - Katowice.ZobaczLink
@alteron: własnie dlatego nie demontują ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
@Mietowy_: to chyba nie dość często...
@towarzysz-eko: Wierzę, że jak projektowano ten zjazd to był policzony ok... ale potem ruch wzrósł wielokrotnie, pobudowały się nowe drogi w okolicy i mamy to co mamy :-/
Niestety nie jest to prosty temat do poprawienia bo to wiadukt - nie da się ot tak dostawić do niego kolejnego pasa.