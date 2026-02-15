'Duży, rudy pies zaatakował'. Kobieta trafiła do szpitala
Groźny incydent w Kębłowie. W piątek rano na ulicy Wejherowskiej duży, rudy pies zaatakował starszą kobietę. Poszkodowana z obrażeniami ciała trafiła do szpitala, a sprawą zajmuje się już policja, która ustala właściciela czworonoga oraz sprawdza aktualność jego szczepień.VoxClamantisInDeserto
Ciekaw jestem czy siersciuch czipowany, bo jak nie to właściciela mogą szukać nawet w Kazachstanie ( ͡º ͜ʖ͡º)
Mam nadzieję że nigdy nie będę musiał sprawdzać , ale mam żeby mojego psa jakiś z-----y pitbul, amaraf czy bulterier nie zagryzł w ostateczności jest nóż myśliwski.
Pie#####me Seby i Karyniska takie psy hodują często w blokach, patola
Na idiotow nie ma rady i