Afera HREIT: sąd był nieugięty. Michał Sapota pozostanie w areszcie
Michał Sapota, twórca deweloperskiego imperium HRE Investments dalej będzie garował w areszcie. Sąd Apelacyjny pojechał krótko z nim i jego obrońcami.p00tinMalpaRU
za zniszczenie mienia powyzej 800pln grozi ci 5 lat, realnie dostajesz grzywne/prace spoleczne
ha ha ha ha ha.
– Jego pijaństwo było mylone z autentycznością. W pracy pił i podejmował ryzykowne decyzje, które potem, na kacu, odwoływał – mówi wprost były pracownik HREiT cytowany przez Onet.