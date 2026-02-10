Sprawa potrącenia Darii na ul. Rzecha w Rzeszowie. Policjanci z zarzutami
Katowicka prokuratura przedstawiła dwóm funkcjonariuszom z Rzeszowa zarzuty niedopełnienia obowiązków podczas zabezpieczpawelo997
Komentarze (17)
najlepsze
@b3loza:
Nie podniosą się po tym.
Tam zarzuty powinien mieć prokurator. Tak rażący błąd nie wygląda jak zaniedbanie, a celowe działanie.
1. Policjanci mają zarzuty za doprowadzenie do zniszczenia dowodów
2. Postępowania nie prowadzi lokalna wobec ich miejsca pracy prokuratura (czyli koledzy po fachu)?
To jest przecież bardzo dobra wiadomość, chyba, że ja ślepy jestem - ale zaręczam, przeczytałem znalezisko.