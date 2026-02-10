Ciężkie uszkodzenia ciała powodują automatycznie kwalifikacje jako kodeks karny - przestępstwo. A mojej opinni prokurator zmanipulował sąd, że to wykroczenie. Toteż zapadł wyrok w trybie nakazowym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Sąd ukarał kierowcę grzywną!



Tam zarzuty powinien mieć prokurator. Tak rażący błąd nie wygląda jak zaniedbanie, a celowe działanie.