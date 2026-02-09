Wsiadłem do Deutsche Bahn i osłupiałem. Niemiecka kompromitacja na torach
Spóźniają się non stop, brakuje im pracowników, potrafią zgubić zastępczy autobus. A ja usłyszałem, że zerwana przesiadka w Berlinie to mój problem. Niemieckie koleje z miesiąca na miesiąc pogrążają się coraz bardziej i światełka w tunelu nie widać.VoxClamantisInDeserto
@peszek_leszek: DB to panstwowa spolka i idealny przyklad jak zwiazki zawodowe potrafia zniszczyc przedsiebiorstwo. wrecz podrecznikowy przyklad. na kolei w niemczech zarabia sie bardzo duzo i pracownikow maja wystarczajaco ale tym ludziom nie chce sie robic i wykorzystuja zwiazki oraz system ktory nie pozwala ich zwolnic za slabe rezultaty.
Mit, o tym, że na zachodzie jest lepiej ma się nadal dobrze. Jedyne co jest lepsze np. na południu Europy to pogoda a na zachodzie ogólnie socjal(ale tylko dla wybranych/tych co umieją doić).
Polska ma nadal relatywnie niskie podatki, sensowny poziom służby zdrowia(mimo że szybko się degraduje), bardzo dobre drogi, kierowców, którzy jeżdżą w miarę kulturalnie, duża informatyzację
Raz czekałem na pociąg w Berlinie to co 15 minut zmieniał się komunikat, raz miał przyjechać z lewej, a potem z prawej. Później z innego peronu, potem całkowicie zniknął, a następnie przyjechał po 45 minutach.
nie tego się spodziewałem. ostatecznie musiałem wrócić blablacar do kraju. nie wyobrażam sobie że dzisiaj może być jeszcze gorzej.
https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-ponad-1000-incydentow-i-przestepstw-dziennie-niemcy-maja-pro,nId,22459687
100 tys. bezdomnych Polaków w Niemczech zachowuje się za to kulturalnie na niemieckich dworcach, c'nie? ;-)