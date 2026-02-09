Prawda jest taka że na komputer stacjonarny nie ma lepszego systemu niż Linux od dłuższego czasu:

- instalujesz system w 3 minuty i wszystkie sterowniki są automagicznie na miejscu

- gry po prostu klikasz i grasz na Steamie i nic ci nie przeszkadza w graniu, Minecrafta nie ma na Steamie ale instalujesz z sklepu systemowego

- po prostu działa i jest darmowy, dużo bardziej responsywny niż macOS, dużo lepiej działają pulpity wirtualne w Gnome, bezproblemowa Pokaż całość