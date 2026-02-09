Linux 6.19 już jest. Antagonista Microsoft pod każdym względem.
Zamiast spadków wydajności wzrosty. Zamiast porzucać stary sprzęt lepsze wsparcie. Gry już działają, a Adobe się instaluje. Średnia wydajność względem M$ jest wyższa o 30 %. Kolejny mocny start w roku Linuxa.nameisnull
Komentarze (97)
zacząłem używać canva i z całą stanowczością mogę potwierdzić że w 2026 roku mam de ja vu z roku 1998 i obsługi corel draw 8 - tak samo powolne, tak samo loteria czy sie wywali czy nie, czy zapisało ostatnie zmiany czy nie
@PopeLeon: Byś się przestał dziwić, gdybyś kiedyś używał czegoś bardziej skomplikowanego niż paint js, czy inny google sheet
kto to pisał?
- instalujesz system w 3 minuty i wszystkie sterowniki są automagicznie na miejscu
- gry po prostu klikasz i grasz na Steamie i nic ci nie przeszkadza w graniu, Minecrafta nie ma na Steamie ale instalujesz z sklepu systemowego
- po prostu działa i jest darmowy, dużo bardziej responsywny niż macOS, dużo lepiej działają pulpity wirtualne w Gnome, bezproblemowa
@nokio: Manjaro z Gnome subiektywnie na ten moment jest moim top bezobsługowości
Ale jak masz taką potrzebę to możesz się bawić. Szczególnie w odchudzone dystrybucje
Co do S3 i 4 się nie wypowiem, S2 działa spokojnie.
Jak kiedyś napotkasz na bariery nie do przeskoczenia, to się przesiądziesz.