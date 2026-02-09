Biorąc pod uwagę zdjęcie panienek jakie dali w tagu artykułu to już mamy odpowiedź na to czemu znikome zainteresowanie. Kobiety znacznie mniej interesują się sportem czy też grami więc jeżeli faceci się nie interesują to kto to ma oglądać.

Aż mi się przypomniało jak kiedyś zaorali feministkę na wizji co się domagała by piłkarką płacić tyle samo co piłkarzom.

Ale sama się przyznała, że nigdy nie była na meczu kobiecej ligi.