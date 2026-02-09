Sponsorzy wycofują się z żeńskich drużyn CSa
Kobiecy Counter Strike umarł. Nikt nie chce tego sponsorować. Wgl czemu tu jest jakiś podział M/K? Przecież baba nie klika słabiej. Więc nie wiem czemu oglądalność niska, chodź się domyślam xDBuckshot_00
Przypomina mi się historia młodej kobiety która rządziła jako Zaria w Overwatch. Przegrywy sfrustrowane jak dobra była zaczęły się domagać by sprawdzić czy nie oszukuje. Jak dla mnie to jest najwyższy komplement jeżeli chodzi o gry online. Bycie tak dobrym że oskarżają Cię o oszukiwanie.
Jasne, kobiety są
@not-sweet: Mają,
Mają gorszy refleks, widzenie przestrzenne, brak genetycznej chęci rywalizacji.
No i nie ma żadnych zakazów żeby kobieta grała w "męskiej" drużynie.
Po prostu są znacznie gorsze dlatego najlepsze drużyny (ani w sumie żadne) nie biorą kobiet bo po co?
Są po prostu drużyny, a że tylko mężczyźni są dobrzy to po prostu są w nich sami mężczyźni. Gdyby jakaś dobra kobieta się w csie trafiła to by po prostu grała w którejś drużynie
(Nie ma też męskich lig) XD
Wiele "Gejmingowych" streamerek poprostu gra w losową fotmową gry byle jak ważne by siedzieć z wystawionymi cycami czy dupą (chociaż też część i stopy pokazuje) by farmić hajs od simpów.
Wiele takich prawdziwych gejmerek to nawet potrafi ukrywać fakt swojej płci tylko po to by móc se pograć w spokoju bez namolnych adoratorów.
No ten wyżej twierdzi, że Twitch nurkuje (i sugeruje, że przez to się sponsorzy wycofali - bo wiadomo, chodzi o oglągalność). Jeśli tak to gdzie przeszłi? Jeśli nie, to czemu tak słabo ze sponsorami?
Aż mi się przypomniało jak kiedyś zaorali feministkę na wizji co się domagała by piłkarką płacić tyle samo co piłkarzom.
Ale sama się przyznała, że nigdy nie była na meczu kobiecej ligi.