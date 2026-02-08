Czyli nie replika falcona tylko replika płyty. Nie starczyło znaków w tytule? No co za przypadek xD

No i z tego co widzę to trzeba mieć oryginalne układy Atari żeby to działało, więc sens taki średni bym powiedział.

Jak zrobią repliką na fpga i układach z normlanego sklepu ze scalakami to daj znać ;)