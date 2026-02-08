Polska replika Atari Falcon 030!
Powstała replika 1:1 płyty głównej komputera Atari Falcon. Projekt nosi nazwę Re-Falcon030 i ma na celu odtworzenie nie tylko płyty, ale stworzenie całego, działającego komputera.486DX2
Komentarze (36)
PS. Więc trzymam kciuki, żeby się Re-Falcon udał!
@Quassar: Amiga należała do Commodore.
Zresztą design obudowy to nawet nie jest Unitra. To francuski Thomson zamowił w latach 70 sprzęt w Polsce. Elektronika była polska, ale obudowa według francuskiego projektu.
Ciekawostka. pod koniec 2025 z Unitry odeszli ważni ludzie.. Główny projektant i pomysłodawca budowy sprzętu inż. Adrian Krupowicz oraz szef sprzedaży, który był tam od początku.
nieznane sa jeszcze dane
Pamiętam, jak chyba w 1995 przypadkiem zauważyłem na jakimś wynajętym stoisku w domu towarowym Amigę CDTV.
Sprzedawca miał tego całą paletę. Widocznie jakiś magazyn na zachodzie pozbywał się śmieci. To było już po plajcie Commodore. Kupiłem jedną na pamiątkę za jakieś grosze.
Mam ją do dzisiaj. Oryginalne pudełko, stan idealny.
@mirekwirek: czy ja wiem? To był sprzęt wysokiej klasy, dla profesjonalistów. Gier tam za dużo nie uświadczyłeś, dla dzieciaka zdecydowanie fajniejszy był zwykły Atari 130XE ze stacją dysków np. LDW2000. Oczywiście z kolorowym telewizorem (ʘ‿ʘ)
Wujek miał 1040ST, używał do tworzenia muzyki. Coś tam się na nim pobawiłem, poprogramowałem w basicu, poukładałem z nutek muzykę z Zybexa żeby posłuchać w fajnej jakości...
No i z tego co widzę to trzeba mieć oryginalne układy Atari żeby to działało, więc sens taki średni bym powiedział.
Jak zrobią repliką na fpga i układach z normlanego sklepu ze scalakami to daj znać ;)
@pozmu: nie zmieścisz w piwnicy.