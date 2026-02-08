Tyle z kobiecej empatii. Kobiety mają dokładnie taki sam poziom agresji, jak faceci, tylko że faceci uzewnętrzniają to bieganiem, boksem, czasem napieprzaniem się w knajpie. Kobiety zaś, jako fizycznie słabsze, uzewnętrzniają agresję intrygami, kłamstwami, knowaniem i poniżaniem innych, a także bardzo często po prostu wrzeszczeniem na innych. Last but not least, szantażem emocjonalnym.