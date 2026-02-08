Historia pewnego przestępstwa, które nigdy nie miało miejsca.
W listopadzie 2016 roku 34-letnia Sherri Papini zaginęła podczas joggingu w pobliżu swojego domu w Kalifornii. Trzy tygodnie później znaleziono ją wyczerpaną i pobitą na poboczu drogi. Twierdziła, że przez cały czas była przetrzymywana przez dwie Latynoski.HardWax
Komentarze (25)
@Mario7400: No ja bym miał opory żeby sobie samemu złamać nos ¯\(ツ)/¯
Gdyby facet odwalił taki numer to zapewne zostałby zjedzony
co potrafi kobieta zrobic byle miec bolca nie tracac jelenia