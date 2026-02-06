Masz kamerę w BMW, ale musisz zapłacić abonament, żeby działała
Nowe BMW iX3 wprowadza model subskrypcyjny na... kamery 360 stopni. Sprzęt jest zamontowany fabrycznie w każdym aucie, ale żeby z niego skorzystać, trzeba zapłacić "haracz" miesięczny lub roczny. Motoryzacja zamienia się w usługę VOD?oAutach_pl
Komentarze (146)
najlepsze
to takie p------y jak kamery 360, grzane d--y czy asystent pasa ruchu jako uslugi realizowane lokalnie to juz raczej powinny byc do konca zycia tego pojazdu dostepne za darmo.
Nie będziesz posiadać niczego i będziesz szczęśliwy.
@lewymaro: Zapomnij.
Tak jak PS5 już się nie da spiracić tak samo nowych aut.
Zabezpieczania są wbudowane bardzo głęboko.
Dam Ci przykład, Seat Atecca, przed liftem, wgrywasz i odblokujesz funkcje jakie chcesz, po lifcie nic nie odblokujesz, jedynie wizyta w serwisie
- Proszę o pięć centów - powiedziały drzwi, nie otwierając się. Przeszukał kieszenie, ale nie znalazł w nich już żadnych monet- ani jednego centa.
- Zapłacę jutro - powiedział do drzwi. Znów próbował kręcić gałką, ale drzwi pozostawały szczelnie zamknięte. - Pieniądze które ci daję, to w gruncie rzeczy napiwek - nie mam obowiązku ci płacić!
- Jestem odmiennego