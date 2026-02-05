Chowane klamki o mało co nie doprowadziły do spalenia się ludzi żywcem
Chińskie auto elektryczne + chowane klamki = co może pójść nie tak?gudnis25
- #
- #
- #
- #
- #
- 74
- Odpowiedz
Chińskie auto elektryczne + chowane klamki = co może pójść nie tak?gudnis25
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (74)
najlepsze
https://autokult.pl/chiny-zakazuja-chowanych-elektrycznych-klamek-to-efekt-serii-wypadkow,7238005298727424a
Swoje żale należy teraz wylać w kierunku Europy i europejskich producentów, którzy tego typu klamki jak najbardziej sobie cenią.
https://deon.pl/swiat/wiadomosci-ze-swiata/wprowadzili-prawo-dobrego-samarytanina,271836
https://www.pb.pl/shenzhen-wprowadzilo-prawo-dobrego-samarytanina-725231