Silne mrozy nie oznaczają końca problemów z komarami i kleszczami
Temperatury minus 20-30 st. nie są dla owadów czynnikiem decydującym o ich przeżyciu. Owady przetrwały epoki lodowcowe. Kluczowe znaczenie ma tempo spadku temperatury. Jeśli ochłodzenie następuje stopniowo, organizmy owadów mają czas na uruchomienie mechanizmów ochronnych.Urwisko
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 45
- Odpowiedz
Komentarze (45)
najlepsze
Zobowiązuję się wydać 100zł na dokarmianie ptaków.
Przecież to co my z nimi mamy to jest pikuś w porównaniu do Syberii gdzie zimy są dużo dłuższe, mroźniejsze i śnieżne. A wiosną ludzie chodzą jak pszczelarze bo od tej plag nie da się odpędzić.
- na Syberii tego c-------a więcej niż w PL
- w PL najwięcej tego gówna jest w płn-wsch. Polsce - tak się składa najchlodniejszym rejonie Polski :)
pewnie jakiś ekodebil chciał jak zwykle zwalić to na globalne ocieplenie
Nienawidzę tych k---w