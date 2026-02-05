Skąd w ogóle to przeświadczenie, że mróz w zime wybije komary? xDDD

Przecież to co my z nimi mamy to jest pikuś w porównaniu do Syberii gdzie zimy są dużo dłuższe, mroźniejsze i śnieżne. A wiosną ludzie chodzą jak pszczelarze bo od tej plag nie da się odpędzić.