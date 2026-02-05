Dlaczego w schroniskach zwierzę lepiej trzymać, niż oddać do adopcji?
Pies w schronisku to maszynka do robienia pieniędzy z budżetu gminy. 3000 zł za przyjęcie, 1500-2000 zł miesięcznie za utrzymanie, więc adopcja zwyczajnie się nie opłaca bo oddany pies to utracony dochód. O skali tego biznesu państwo dowiedziało się dopiero wtedy, gdy w sprawę weszła Doda...WinoDominoISpiew
@robertx: Co z tego jak bambiniści załatwili, że myśliwi nie mają prawa odstrzeliwać wałęsających się psów czy kotów tylko z powodu ich obecności w lesie. Odstrzał jest dopuszczalny wyłącznie w sytuacji skrajnej, gdy zwierzę w czasie rzeczywistym zagraża ludziom lub innej zwierzynie i nie ma innego sposobu na neutralizację zagrożenia.
Ło panie ile to będzie na stare?
Będzie pieniądz nowej ery.
@Neocaridina: tam jest błąd, powinno być 1500000100900 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
mając na uwadze dobro kasy gminy powinni oddawać pieska chętnym i dokładać np 5000 żeby tylko ktoś wziął
@inoxking: Leczenie dżumy cholerą.
Pieski by się szybko rozeszły, za to psi smalec by staniał.
Zdrowe zwierzątka też słabo i do zbiórki lepiej jak są jakieś takie nawet trochę zdeformowane z głodu to wtedy zbiórka się zgadza