Znikną ze sprzedaży. Unia Europejska szykuje już zakaz
Unia Europejska szykuje całkowity zakaz plastikowych doniczek w sklepach, a branża ogrodnicza bije na alarm. Producenci ostrzegają przed kosztami i chaosem, eksperci mówią o przełomie dla zdrowia i środowiska. Zmiana uderzy nie tylko w firmy, ale też w ceny i dostępność roślin.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (126)
Ceramiczne?
Do tego potrzebujesz bardzo dużo energii by je wypalić.
12+ godzin w temperaturze 1100 do 1200C.
Dlatego około 66% ceramicznych donic/doniczek jest wysyłane kontenerami z Chin gdzie mają tanią energię. (czytaj gaz
Doniczki robią też z Hdpe, a ten jest z etylenu, który jest w sumie odpadem przy produkcji gazu ziemnego.
@Tatiagla: To jest patologia.
A to jest do leczenia ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nie no, taki zakaz akurat ma sens. Doniczki torfowe są na rynku od wielu lat.
Jeśli tak to super sprawa nawet pomijając ekologię.
Nie wszystkie doniczki. Czytajcie barany coś więcej niż nagłówek i wstęp do artykułu.
No i to jest prawda. Kupujesz kaktusa, czy co tam, a następnie wsadzasz do swojej większej doniczki. Tą, w której przyniosłeś kwiat ze sklepu zwyczajnie wywalasz.
@epicentrum_chaosu: w sumie... Nie. Często zamiast doniczek używam osłonek ozdobnych. Te w których kupiłem roślinki zostawiam sobie i stosuje jak muszę coś przesadzić do większej - wiadomo, te większe muszę kupić ale z małych roślinek mam zapas większych by poprzesadzać. W sumie wychodzi, że jestem
Nie uważam eternitu za takie totalne złoto, ale masz większe szanse dostania się włókien do żywności z doniczek niż z dachu.
Stąd jego zastosowanie odpada, gdzieś widziałem opracowanie że azbest jest rakotwoczy wchłaniany drogą pokarmową.
Z jednej strony fajne bo potem sadzi się roślinę razem z doniczką i nie trzeba się martwić że podczas przesadzania rozwali się bryłę ziemi przy wyciąganiu z doniczki.
Ale strasznie często trzeba podlewać bo te doniczki jakoś odparowują wilgoć.