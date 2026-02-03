Kontrowersje wokół poradnika bezpieczeństwa. Tak wyglądał przetarg.
Rządowy Poradnik Bezpieczeństwa kosztował nas 50% więcej (15 mln. zł), ponieważ rządzący robią wały.ile-prawdy-jest-w-jednym-slowie
- #
- #
- 82
- Odpowiedz
Rządowy Poradnik Bezpieczeństwa kosztował nas 50% więcej (15 mln. zł), ponieważ rządzący robią wały.ile-prawdy-jest-w-jednym-slowie
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (82)
najlepsze
Chcą żeby każdy sobie zapewnił drugie źródło ogrzewania niezależne od prądu, ale boją się napisać dokładnie o co im chodzi bo planeta nam płonie xD
Ten kraj w sytuacji podobnej do Ukrainy dawno by się w---------ł na bok (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞
Beka z idiotow myslacych, ze cokolwiek zmieni sie po wyborach.
Samo 2-3 zł za wydrukowanie i wysłanie pojedyńczej sztuki też nie wydaje mi się jakimś absurdalnym kosztem
Komórki i Internet może przestać działać od razu nawet bez zaniku prądu w domach, a z nim jeszcze bardziej prawdopodobne, że nie będzie aktywa znacznie szybciej niż myślisz.
Woda wodociągowa może być nieobecna już po 2 godzinach od zaniku prądu.
Tak samo ruch samochodowy może zostać wstrzymany już po 3 godzinach.
Też najprawdopodobniej pół godziny po
Oczywiście znajdują się tam też przydatne informacje ale większość tych stron to niepotrzebny bełkot. Albo ta książeczka powinna mieć 1/4 stron esencji, albo skupiać się na konkretnych przykładach i rozwiązaniach, a nie ogólnikach...
Tu parę cytatów:
"Zdrowo się odżywiaj, zadbaj o odpowiednią ilość snu i aktywność fizyczną."
"Przygotuj się do rozmowy i zadbaj o spokojną atmosferę. Dowiedz się, co dziecko już
Mhm, wywiad z naprawdę bezstronną osobą xD