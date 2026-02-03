Są piękne, nieprawdziwe i wyrządzają zło. Siatka fałszywych kont uderza w Ukrain
Facebooka zalała fala "ogłoszeń matrymonialnych" rzekomych Ukrainek. Są pokazywane jako kobiety atrakcyjne, ale roszczeniowe. I choć te osoby nie istnieją, ich "wpisy" generują krytykę polskich internautów, a także hejt. Bo o to właśnie chodzi w tej wyjątkowo oburzającej antyukraińskiej akcji.krytyk1205
- #
- #
- #
- #
- #
- 111
- Odpowiedz
Komentarze (111)
najlepsze
Te z znalaziska to akurat tandetne są xd
Z drugiej strony książulo mówi milionom polaków gdzie mają stać w kolejkach bo mu smakowało.
Jak ktoś klika w takie rzeczy, nabiera się na takie rzeczy to powinien dostać sądowy zakaz korzystania z internetu. Bo zaraz najprawdopodobniej straci pieniądze. Skoro uwierzył w taki post - to uwierzy w reklamę scamu z premierem, prezydentem czy Karolakiem. Bo to musi być
Spójrz chociażby na poparcie Brauna
Podaję hasło: obietnice wyborcze
@Drogomir: Magda pocałuj Pana.
Ale "wolnościowcy" drą japę przy każdej próbie regulacji czegokolwiek
Zostaniemy bez kraju. Ponownie.
Scam nie jest taki głupi dla niezbyt rozgarniętych.
Atrakcyjna Ukrainka w obskurnym pokoju z dzieckiem w tle ma uwiarygodnić dla jakiegoś zaniedbanego pięćdziesięciolatka swoje obniżone standardy.
W sekcji komentarzy większość pisała czym to jest ale paru już niemal jechało na randkę.
Zgłaszanie oczywiście nie łamie regulaminu Facebooka....