Na badanie rezonansem trzeba oczekiwać tak długo, że można umrzeć
Od kilku lat kolejki do rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej rosną w tempie, które mogłoby zawstydzić niejedną inflację. I choć w ciężkiej chorobie liczy się każda godzina, system zdaje się tego kompletnie nie zauważać wynika z danych Onkofundacji Alivia.Bobito
Komentarze (117)
A co się poprawiło?
@sylwke3100: W polsce jest tak samo (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞
Nikt kto ma za grosz rozumu nie rozpatruje amerykańskiego sydtemu usług zdrowotnych jako wzorca. To istna patologia
Jak ktoś umrze, to widocznie rezonans był potrzebny... ¯\(ツ)/¯
Dla mnie śmierdzi ten artykuł manipulacją, albo lenistwem ludzi, którzy nawet nie
Lekarze: #doimyniegadamy