ja to pamiętam ze 2 lata temu jak miałem podejrzenie raka na wątrobie i w zasadzie do pół roku jak się zrobi przeszczep to w sumie są szanse a potem to już lipka i dostałem skierowanie w trybie pilnym i za 4 miesiące i tak po znajomości by mnie mogli zbadać :D prywatnie zadzwoniłem w piątek a w poniedziałek byłem po badaniu...