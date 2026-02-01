Cześć

Chciałem pokazać kolejny absurd jednego z naszych ulubionych operatorów i nagłośnienia absurdu, jaki zafundował nam fioletowy operator. Sprawa dotyczy starszych osób, którzy mieszkają na wsi i niestety wzięły abonament na 2 numery. Ale nie o tym mowa, każdy z nas wie że abo to samo zło.

TL;DR: Play wyłączył roaming krajowy (Orange/Plus) w mojej okolicy. Seniorzy zostali bez zasięgu. Nie mogą porozumieć się z rodziną, ani lekarza itp. Operator w reklamacjach (nr 329073047, 329073170) przyznaje wprost na piśmie: "Adres jest poza zasięgiem naszej sieci", ale w tym samym mailu stwierdza: "Usługi świadczymy prawidłowo" i odmawia rozwiązania umowy bez kary.

O co chodzi? Do końca 2025 roku telefony działały normalnie, korzystając z roamingu krajowego, bo Play nie ma tam swoich nadajników. Od stycznia 2026 Play zablokował dostęp do nadajników partnerów w tej lokalizacji.

Walczę z nimi od grudnia (pierwsze zgłoszenie nr 328441960), ale odbijam się od ściany.

Logika Play w pigułce (cytaty z oficjalnej odpowiedzi na zgłoszenie 329073047):

Fakt nr 1: Konsultantka pisze wprost:"Adres [...] jest poza zasięgiem naszej sieci."

Fakt nr 2: Wniosek konsultantki w tym samym mailu:"Usługi świadczymy prawidłowo, dlatego reklamację uznałam za niezasadną. Nie mamy podstaw do rozwiązania umowy bez naliczenia odszkodowania."

Szczyt absurdu – "Dobre rady" Play: Operator sugeruje, aby seniorzy (którzy ledwo obsługują telefon klawiszowy) korzystali z... Wi-Fi Calling. I konsultantka jeszcze namawia to wzięcia internetu z Play :D

"W miejscach, gdzie zasięg jest ograniczony, może Pani rozmawiać przez telefon (...) dzięki bezpłatnej usłudze Wi-Fi Calling."

Drugim pomysłem jest restart telefonów, chociaż wiedzą że i tak nie ma tam zasięgu.

Czyli: wyłączyliśmy Wam zasięg GSM, więc podłączcie sobie internet (którego tam nie ma), żeby korzystać z naszej usługi, za którą płacicie abonament. A jak się nie podoba, to płaćcie karę umowną.

Argumentują to tym, że usługa jest "mobilna", więc starsze osoby mogą sobie pojechać parę kilometrów dalej, gdzie zasięg pewnie jest. To nic, że telefon dla starszej osoby to często kwestia bezpieczeństwa i wezwania pomocy w domu.

Numery spraw do weryfikacji dla @Play4You (jeśli tu jeszcze jesteście):

Zgłoszenie z grudnia: 328441960

Zgłoszenia ze stycznia: 329073047, 329073170

Wiem, że w korporacji jest masa prawników, którzy przygotowali tak regulamin, że teraz się pewnie śmieją z tego przypadku. Żeby była jasność chcieliśmy przenieść numer do innego operatora, płacąc karę za telefon wzięty w ratach, ale żeby nie naliczali karty umownej za abonament.



Czy to jest wg Was estyczne / legalne, żeby przyznać, że nie dostarcza się usługi w miejscu zamieszkania abonenta, ale twierdzić, że wszystko jest OK?

Wszyscy wiemy - nie wiązać się z operatorem, tylko karta, prepaid itp. Ale to dotyczy osób starszych którzy z wygody wzięli abonament + telefon, płacą regularnie już ponad 7 lat.

Nie wiem czy jest sens zgłosić do UKE i Rzecznika Konsumentów, jeżeli mają taki regulamin.