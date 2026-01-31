Nowoczesność na minusie. Wodorowe autobusy nie wytrzymały mrozów
Mróz unieruchomił 14 autobusów w Chełmie, w tym autobusy wodorowe. Radni i Chełmskie Linie Autobusowe żądają wyjaśnień. Zimowy epizod stał się pierwszym poważnym testem dla wodorowej floty Chełma. Mróz pokazał, że nowoczesne rozwiązania wymagają równie nowoczesnego zaplecza.kapitan-serwatka
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 82
- Odpowiedz
Komentarze (82)
najlepsze
W Chełmie było -20 a będzie nawet -25 jutro-pojutrze. Południe Polski to ma w tym roku zimę „lite” w porównaniu z Polską północno-wschodnią (a jak u mnie na Mazurach było -20 to we Wrocławiu była odwilż). Od świąt dwucyfrowe mrozy ze spadkami poniżej -20 to norma.
@hmmjakwtosiegra: Odmówiłyby posłuszeństwa autobusy zasilane ON, bo arktyczny olej napędowy zaczyna gęstnieć gdzieś tak przy -35 stopniach. ¯\(ツ)/¯
Czyli diesle też zawiodły. Ale szum jest, bo wodorowe też.
Ciekawe jakie były proporcje. Tendencyjny ten artykuł.
Zakop.
@Ghost7rider: Bo wodorowe są nowe? Jak kupujesz coś nowego to liczysz że będzie lepsze niż stare.
To już nie czasy komuny, że całą infrastrukturę budowało się pod krytyczne temperatury, czy też z uwzględnieniem ewentualnych wojskowych zastosowań, które wystąpią raz na kilka lat przez kilka dni.
Szkoda na to pieniędzy.
Na zachodzie nikt się takimi rzeczami nie przejmuje. Trafi się kilka dni w roku, to wszyscy siedzą na dupie w domu i się cieszą, że mają dodatkowe dni wolne.
Nawet w Skandynawii,
@lizak21: Polska, to jest specyficzny kraj. ;)
To chyba jedyny kraj na świecie, gdzie motorem rozwoju jest nienawiść wszystkich do wszystkiego i pokazanie innym, że jednak się da.
@ENDRIU444: sprowadzają do Polski mrozy żeby właśnie popsuć te autobusy
@tenloginnieistnieje: ideologia to jest w glowach prawakow xD co zlego jest w pracy nad mniej trujacym paliwem i takim co uniezalezni nas od paliw z krajow 3 swiata? Przeciez caly czas prawaki mowia, ze my powinnismy wszytko sami - ropy nie wyprodukujemy, za to wodor i prad juz tak. zwyczajnie nowe technologie wymagaja dopracowania, jeszcze nie tak dawno trzeba było przy -20stC rozpalac ogniska pod
@tumiwisizm: heh, wiesz, ze wegiel jest najmocniej dotowanym u nas surowcem? Kazdy polak 1000zl rocznie w podatkach doklada do kopalni bo jest za gleboko i sie nie oplaca ryc. Super. Doplaty do oze to pikus. Wegiel glownie szedl do nas z rosji, a teraz z kolumbii i podobnych miejsc. Chcesz finansowac ruskich, ktorzy otwarcie chca nas zniszczyc? Dlatego stawiamy na atom