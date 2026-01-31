Woda na młyn dla przeciwników ekologicznych rozwiązań.

To już nie czasy komuny, że całą infrastrukturę budowało się pod krytyczne temperatury, czy też z uwzględnieniem ewentualnych wojskowych zastosowań, które wystąpią raz na kilka lat przez kilka dni.

Szkoda na to pieniędzy.

Na zachodzie nikt się takimi rzeczami nie przejmuje. Trafi się kilka dni w roku, to wszyscy siedzą na dupie w domu i się cieszą, że mają dodatkowe dni wolne.

