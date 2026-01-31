Zdymisjonowani komendanci policji używali służb karnety na stok w trakcie urlopu
Dwóch zastępców komendantów z Kłodzka i Ząbkowic Śl. straciło stanowiska. Nieoficjalnie chodzi o prywatny wyjazd na narty gdzie w jego trakcie mieli korzystać ze służbowego sprzętu oraz karnetów na stoki, które przeznaczone są dla funkcjonariuszy pełniących służbę i patrolujących trasy narciarskich.blastocysta
Komentarze (20)
'' Ostateczne decyzje o konsekwencjach dyscyplinarnych dla byłych zastępców zostaną podjęte po zakończeniu śledztwa''
.niedługo będą robić śledztwa,kto z------ł srajtaśmę ze służbowego kibla
@januszjanusz666: No; tu gdzie czasami jeżdżę to karnet na jeden dzień 180 zeta. Ciekawe ile panowie nabili?
@januszjanusz666: Oczywiście, że tak. Ale, jak widać, mają swoją wartość, którą oni wykorzystali sobie prywatnie. Dzięki temu określona ilość kasy została w ich, najzupełniej prywatnych, kieszeniach. Przytulili sobie korzyść, za którą inaczej musieliby sporo zapłacić.