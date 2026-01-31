Dwóch zastępców komendantów z Kłodzka i Ząbkowic Śl. straciło stanowiska. Nieoficjalnie chodzi o prywatny wyjazd na narty gdzie w jego trakcie mieli korzystać ze służbowego sprzętu oraz karnetów na stoki, które przeznaczone są dla funkcjonariuszy pełniących służbę i patrolujących trasy narciarskich.