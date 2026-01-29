"Koktajl chemiczny" w jabłkach dla całej Europy. Dostępne także w Polsce
Jabłka sprzedawane w Europie, w tym także w Polsce, zawierały substancje chemiczne zagrażające życiu. Kogo pozwać? Kto nas truje?kpod
Ale znaleźć ekologiczne warzywa i owoce w polskich marketach to machajacypapiez.jpg. Jakieś pojedyncze losowe produkty się trafiają - a to awokado, a to siateczka cytryn. W porównaniu np. z niemieckim rynkiem żywności organicznej (mają nawet całe sieciówki bio spożywczaków - Alnatura, Denn's, BioCompany) to u nas jest trzeci
@marcez: I kto je stosuje.
"Pestycydy wykryto m.in. w jabłkach kupionych w Polsce. Cztery próbki zostały pobrane ze sklepów sieci Biedronka iCarrefour Express. Chodzi o jabłka cortland, "mazowieckie mix", lobo i gala."
@Ilahinefes: w każdym sklepie?
ale nie kupować po marketach i brać w sezonie od ludzi, a potem samemu przechowywać, na ile się da (a się da, bo jabłka z działki to sie w moim domu gdzieś w lutym kończyły; leżały sobie w skrzynkach w słomie w piwnicy i się
Fake news, polski rolnik nigdy by tego nie zrobił... ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Nie Unia, nie celnik, nie minister, nie IJHARS, nie proboszcz ani pani bozia. Importer podpisany numerem NIP. Producent podpisany numerem NIP.
Nie wiem, ale się domyślam.