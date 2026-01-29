Smieją się z Rosji a wychodowali sobie korpo-oligarchię z możliwością legalnego łapówkarstwa xd xd xd

Najciekawsze w tym że przeciętny Amerykanin myśli że ma najwięcej wolności, najwięcej praw i najwięcej możliwosci.

A tak naprawdę jedyną "większą wolność" od Polaka czy Czecha jaką mają to dostęp do broni xd