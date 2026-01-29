Rozwarstwienie społeczne w USA największe od 30 lat.
Jak informuje CBS News, trzeci kwartał 2025 roku pokazuje, że 1 proc. najbogatszych Amerykanów kontroluje aż 31,7 proc. bogactwa kraju. To najwyższy rozdźwięk od początków pomiarów w 1989 roku, nawet pomimo spowolnienia wzrostu majątku reszty społeczeństwa. Grupa ta posiada aktywa warte około 55 bilPiotrek7231
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Komentarze (19)
najlepsze
Uważam go za pierwszy świat.
@tenloginnieistnieje: Nawet w czasach gdy nowy Ford T kosztował raptem dwie miesięczne pensje pracownika Forda, a nowy dom raptem kilkanaście?
Bogaci są bogatsi a biedni biedniejsi.
Klasy średniej brak bo minimalna rośnie w za szybkim tempie przez co średniaki stali się biedakami.
@Grzesiok: Według niektórych to jest wolność i tak powinno też być w Polsce bo wtedy ludzie wiedzieliby ile płacą podatków xD To wcale nie jest tak, że po prostu to jest napisane na paragonie ( ͡°
Najciekawsze w tym że przeciętny Amerykanin myśli że ma najwięcej wolności, najwięcej praw i najwięcej możliwosci.
A tak naprawdę jedyną "większą wolność" od Polaka czy Czecha jaką mają to dostęp do broni xd