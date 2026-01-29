Nie przesadzę jeśli powiem że od kilkunastu lat jeżdżę tym odcinkiem

- nie pamiętam aby nie był w remoncie

- nie pamiętam aby ktokolwiek przy remontach pracował

- nie pamiętam aby gdziekolwiek informowali, że odcinek jest w takim stanie, że nie pojedziesz z autostradową prędkością.