Żadna nowość, u mojego pracodawcy technologia G.Fast cały czas się dobrze sprzedaje, głównie właśnie w takie miejsca, gdzie jest w miarę dobra infrastruktura miedziana i brak woli, by pruć ściany bądź przyozdabiać je korytkami i wymieniać miedź na światłowody, typowym przykładem jest choćby niemiecki operator narodowy, ale sporo tego też jest na południu Europy. I typowo to wygląda tak, że jest FTTB, a już w samym budynku po miedzi.