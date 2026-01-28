Hity

tygodnia

Filmik pokazujący jak działa system kaucyjny w praktyce
3085
Kupiłem produkt, zweryfikowałem w laboratorium i dostałem ostrzeżenie od Allegro
2806
Zgłosił na policję, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona
2608
20 lat stała przy taśmociągu. Po zawale usłyszała, że to była praca tymczasowa
2305
2834 punkty pomocy dla kobiet i 0 dla meżczyzn
2025

