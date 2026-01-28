Tyle pytań tak mało odpowiedzi.

"Produkty mięsne" - czyli McDonald może reklamować po pierwsze swoje logo, po drugie produkty bezmięsne np. McFlurry ale też samego BigMaca... o ile wprowadzi wersję wege?



"produktów opartych na ropie i gazie" - czy aby na pewno nie można reklamować NICZEGO Z PLASTIKU?



"W Amsterdamie nie ma już miejsca na reklamę wielkich firm, które napędzają kryzys klimatyczny" - czy zatem nie można reklamować największych winowajców kryzysu klimatycznego Pokaż całość