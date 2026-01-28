Dlaczego rachunki za prąd rosną, mimo obietnic taniej energii z OZE?
Krótka analiza dlaczego energia odnawialna nie jest zbyt praktyczna
@piotrek-michal: coś nie pykło.
Najlepiej by był jeszcze położony w strefie śródziemnomorskiej, lub zwrotnikowej majacy dużo nasłonecznienia z dostępem do morza.
Optymalnie jak większość energii zużywana jest w lecie w środku dnia, na klimatyzację, czy grzanie wody, często solarnie.
Czyli dokładnie wszystko na odwrót niż w środkowej Europie.
Płasko, ograniczony
@KasparHauser: Taka informacja niezbyt prawdziwa... w sam raz żeby wzbudzić emocje u wyborców PiS/konfy czy fanów Nawrockiego xD
Ta umowa działa w dwie strony, jak sprzedadzą drożej to nadwyżka wraca do budżetu. Dzięki takiej umowie prywatna firma wybuduje dużo wiatraków (nie z
Co roku dopłacamy grube miliardy do wydobycia węglowego gówna i kolejne miliardy do kolei która to transportuje, nie mówiąc już o pomijaniu kosztów zatrucia środowiska które też idzie w miliardy, żeby takie matoły jak ty mogły pisać, że "wungiel jest konkurencyjny".
@Markotny_Marek:
Nowoczesne liczniki liczą osobno energię bierną i czynną ale użytkownicy domowi w przeciwieństwie do przedsiębiorstw za energię bierną nie płacą, nie siej dezinformacji.
Różnica bierze się stąd, że stare liczniki z tarczą kiepsko sobie radzą ze zliczaniem poboru energii przez urządzenia z zasilaczami impulsowymi (które dziś są wszędzie, nawet
@scoria: Nie ma taniej technologii, która by to umożliwaiała.
Jak ktoś nie wierzy - widać to idealnie teraz z kosztami śmieci. Odpada spora część plastików przez system kaucyjny - śmieci w górę ;)
Zobaczcie sobie cene za jednostkę teraz i 10 lat temu, to samo za utrzymanie sieci.
Co mają powiedzieć moi rodzice, którzy nie dokładają nowego agd, wymieniają na nowe bardziej elektrooszczędne, a rachunek i tak idzie w górę xD