Ludzie wiecznie będą wierzyć w to, że ta czy inna władza zapewni im tańsze rachunki. Jedynym wyjściem na to błędne koło jest zakup magazynu allinone od myfriendów za 16k zł (30kWh), można pomnożyć wedle potrzeb. Swoje panele lub taryfa dynamiczna i naraz się okazuje, że prąd może być bardzo tani. Ale komu by tam się chciało liczyć. Prościej po prostu płacić i narzekać, że drogo.