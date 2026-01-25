Hity

tygodnia

S. Majtczak kontratakuje na sali rozpraw. Próbuje "egzaminować" policjantkę
3012
Szokujące słowa na sali sądowej. Majtczak oskarżył państwo polskie. "Sfałszowano
2828
Rodzice Sebastiana M. wybuchli śmiechem. Zareagowali na słowa prokuratora.
2400
Młoda policjantka z Katowic z błyskawicznym awansem
2275
Zgłosił na policję, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona
2144

