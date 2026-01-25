Elektroliza wody 98% sprawności!
Nowa metoda elektrolizy w celu produkcji wodoru. Wyjątkowo wysoka sprawność 98% w labie 95% w warunkach przemysłowych. R&D w Europie (Niemcy)!kwanty
- #
- #
- #
- #
- 70
- Odpowiedz
Nowa metoda elektrolizy w celu produkcji wodoru. Wyjątkowo wysoka sprawność 98% w labie 95% w warunkach przemysłowych. R&D w Europie (Niemcy)!kwanty
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (70)
najlepsze
Strzelam że ci co to euforycznie komentują nawet nie wysłuchali całości materiału.
@BoloTrampolina: Pewnie, że tak. Uzyskiwanie wodoru w przeróżny sposób. Woda rozbijana na jony przez kwasy, zasady, katalizatory, UV. Separatory, membrany porowate, dyfuzyjne. Zamiast wody alkohole, aldehydy, tłuszcze. To nie jest już zwykła elektroliza jaką w szkole robiliśmy. Teraz dostanie to przyspieszenia bo AI w inżynierii materiałowej i biochemicznej eksploduje. To czego brakuje to zespołów badawczych aby zrobić model i go przebadać.
Dalej, tani wodór to szansa na opłacalność syntezy fishera-tropscha.
Wszystko to na pohybel fiutinowi, szejkom i trampkowi. Ale albo wykop jest krótkowzroczny, albo nie chce krzywdy
Przechowywanie - koszmar.
Transport - dramat.
Gęstość energii - ło panie, tyle co nic.
Certyfikacja zbiorników - uciążliwa.
I
Jedyne co mi przychodzi do głowy to zagrożenie katastrofą przemysłową, bo jest poza byciem wybuchowym jak wodór czy gaz ziemny jest również trujący i niesamowicie śmierdzący przy wszelkich wyciekach.