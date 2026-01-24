Chcę Wam pokazać, jak wygląda "etyka" w wydaniu lidera rynku windykacji – firmy KRUK S.A. (Prokura). To historia o tym, jak korporacja, mimo prawomocnych wyroków sądu, potrafi zablokować człowiekowi życie i dostęp do finansowania, które ma realnie poprawić jego dobrostan.​Mechanizm "pomyłki" (czy na pewno?):Kruk pozwał mnie w E-sądzie, podając jako mój adres zamieszkania kompletną fikcję. Celowo czy przez niedbalstwo? Efekt był jeden: nie mogłem odebrać korespondencji, nie mogłem złożyć sprzeciwu. Dowiedziałem się o wszystkim dopiero z baz dłużników, gdy banki zaczęły odrzucać moje wnioski o kredyt.​Sąd miażdży argumentację Kruka:Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód (sygn. akt: VI Nc-e 1928512/23 oraz VI Nc-e 1928574/23). Sąd w uzasadnieniu (skany w załączniku) nie zostawił na nich suchej nitki:​"Wskazany przez stronę powodową (Kruk) adres nie jest adresem strony pozwanej ujawnionym w rejestrze PESEL".​Tu następuje rażące łamanie prawa:Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego oraz ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych, po umorzeniu postępowania i uchyleniu nakazu zapłaty, wierzyciel ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować dane. Tymczasem od marca 2024 roku:​Bezprawne przetwarzanie danych: Kruk nadal przetwarza moje dane w bazach ERIF i KRD jako "dłużnika", mimo że tytuł wykonawczy został zniszczony w zarodku. To jawne złamanie RODO i zasad współżycia społecznego.​Blokowanie dobrostanu: Przez te nielegalne wpisy banki odmawiają mi przyznania finansowania. Te środki miały służyć poprawie jakości mojego życia, inwestycji w przyszłość i stabilizacji. Kruk, ignorując wyrok, arbitralnie decyduje o tym, czy mogę wziąć kredyt, czy nie.​Arogancja korporacyjna: Wyrok z 8 marca 2024 roku jest dla nich tylko "kartką papieru". Mimo twardych dowodów, wpisy wiszą, niszcząc moją wiarygodność każdego dnia.​Dlaczego to jest groźne dla każdego z nas?Jeśli gigant windykacji może bezkarnie podawać błędne adresy, a potem ignorować sądy, to nikt nie jest bezpieczny. To jest systemowe niszczenie zdolności kredytowej obywatela w imię korporacyjnej w​Pomożecie wykopać? Niech ta sprawa stanie się przestrogą. Nie odpuszczę, dopóki bazy nie zostaną wyczyszczone, a moje prawo do polepszania swojego dobrostanu nie przestanie być blokowane przez ich nielegalne działania.​#prawo #kruk #windykacja #afera #wykop #kredyt #erif #krd #rodo #sadowehistorie