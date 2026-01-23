Czy trzeba stanąć na zielony i znaku STOP? Odpowie Sąd Najwyższy
Wraca sprawa skandalicznego wyroku w którym dwie instancje sądów stwierdziły że mając zielone światła i znak STOP trzeba się zatrzymać. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy.hellfirehe
- 77
Komentarze (77)
Sędzia (z wykształcenia prawnik) nie czuje się kompetentny żeby zrozumieć ustawę (prawo o ruchu drogowym).
Powołuje więc biegłego żeby ten sędziemu wytłumaczył o co chodzi w tych przepisach.
Biegły powołany przez sąd to z "mocy prawa" osoba nieomylna i wszechwiedząca.
No
To
Jest
DRAMAT
a kowalski musi znać przepisy bo nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności...
@inoxking: To może być cały kierunek filozofii prawa.
Sądy będą powoływać biegłych w zakresie chłopskiego rozumu.
I ci biegli będą tłumaczyć sędziemu świat widziany tymi oczami :)
gdzie my zyjemy?
@lukinko: Wypraszam sobie! Jestem żulem spod osiedlowego i nie życzę sobie deprecjonowania mojej osoby tak poniżającym porównaniem.
te kiepy piszą wogóle:
więc o czym tu wogóle gadać
@oOobywatel: nawet jak się zatrzyma to będzie w ruchu, to jest droga publiczna więc o żadnym włączeniu do ruchu nie ma mowy
Mimo wszystko AI udzielając odpowiedzi nie powinno zawężać jej do znaków pionowych a użyć po prostu znaki.
Na drodze nie ma czasu na rozważania prawno filozoficzne.
Ponadto ronda i skrzyżowania powinny być budowane według określonych standardów i jednakowe w całej Polsce, a tymczasem pełno jest takich, że nie wiadomo jak jechać, bo ktoś się chciał wykazać kreatywnością. Albo nie ma linii prowadzących, albo wylano hektolitry białej farby i namalowano tyle linii, że oczopląsu idzie dostać.