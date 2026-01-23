Prawo drogowe oraz pytania na egzaminie na prawo jazdy powinny być zero jedynkowe.

Na drodze nie ma czasu na rozważania prawno filozoficzne.

Ponadto ronda i skrzyżowania powinny być budowane według określonych standardów i jednakowe w całej Polsce, a tymczasem pełno jest takich, że nie wiadomo jak jechać, bo ktoś się chciał wykazać kreatywnością. Albo nie ma linii prowadzących, albo wylano hektolitry białej farby i namalowano tyle linii, że oczopląsu idzie dostać.