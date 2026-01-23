Nagranie z jazdy 320 po publicznej drodze...oby nikogo nie zdążyli zabić
Nieźle trzeba być inteligentnym żeby publicznie takie rzeczy wrzucać...ciekawe czy Policja zapuka do jego drzwi bo na profilu więcej nagrań z wyczynów na drodze od Pana sprzedającego "szkolenia".fff112
Komentarze (41)
atencjusz pierdooloony, pokroju majtczaka, tylko głupszy
Ja się czuję niekomfortowo jako pasażer jak prędkość przekracza jakieś 100km/h. I to w
@Howard_Roark: XD
@mtgosciu: Nie mogę wyjść z podziwu dla ludzi, którzy piszą o "panowaniu nad autem" przy takich prędkościach. Widzenie tunelowe plus setki metrów drogi hamowania do pełnego zatrzymania. W tym wszystkim jest kupa szczęścia, ale kontroli nad ruchem pojazdu w nagłej sytuacji nie ma praktycznie żadnej. Tak wygląda "kontrola" gdy cokolwiek pójdzie nie tak:
https://youtu.be/zVE6HCHgUuI
Albo miało do dopiero wejść (weszło) w tych przepisach co wykopkom się nie podobają