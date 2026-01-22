My mamy najzimniej wiec to w nas bije najmocniej. Niemcy bo to oni za tym stoją doskonale to wiedzieli. Ciekawe jak wyglądały negocjacje? Z Hiszpanami lub z Włochami pewnie im mówią "Ee tam wy się nie musicie przejmować to was dotknie w niewielkim stopniu macie taką a taką roczną temperaturę nie musicie się martwić"

To tak jak by wprowadzić opłatę od klimatyzacji tez byśmy popatrzyli "Wee co tam parę złotych w sumie Pokaż całość