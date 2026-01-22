Przez ETS2 koszty ogrzewania w UE pójdą w górę. Najbardziej w Polsce
Nowe opłaty za emisję CO2 spowodują wzrost kosztów ogrzewania w Unii Europejskiej. Najbardziej odczują to Polacy. Takie wnioski płyną z analizy Fundacji Bertelsmanna.konradpra
Portugalczycy - kraj tak samo biedny jak i my jakoś ma jedną z największych firm wdrażających farmy foto oraz wiatrowe.
U nas zawsze było wycie: WĘGIEL K U R W A!.
Lata minęły, czasy się zmieniły.
Świat się zmienił a polska jak to polska - dalej najchętniej paliłaby
To tak jak by wprowadzić opłatę od klimatyzacji tez byśmy popatrzyli "Wee co tam parę złotych w sumie
To że węgiel będzie droższy był9o wiadomo od wielu lat. Koszty wydobycia rosną, pensje górników rosną. taniej nie będzie.
było na wszystko, pieniądze brały się z powietrza a dobrobyt był na kredyt.
Ceny
Wyludnienie Europy? Zrobienie miejsca dla nowych ludów, które tu napływają?