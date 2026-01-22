Serio co trzeba mieć w głowie by w obecnej sytuacji gdy mamy napietą jak baranie jaja sytuację z aktami dywersji pisać coś takiego nawet jako "żarcik".



Leć Opie w gorące z tym wpisem dla zwiększenia zasięgu całej sprawy.



Ps. Kolega jest na patrolu w ramach akcji Horyzont. Podesłałem mu Twój wpis, podrzucił go swoim przełożonym.