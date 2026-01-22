Cześć, Mirki!
Wczoraj późnym wieczorem odwaliła się niezła akcja. Użytkownik @aversxx zrobił post o tym, że to on ostatnio wysadził tory. Jak napisałem w komentarzu, że mam wszystkie screeny, to na priv próbował mnie przekupić krypto, żeby nie zgłaszać tego nigdzie.
Mam kilkadziesiąt screenów i zostało to zgłoszone do ABW.
Serio? Pierwszy raz na wykopie?
Ale będą mieć bekę gdy będą czytać te jego komentarze patrząc na tę żałosny widok xD
Leć Opie w gorące z tym wpisem dla zwiększenia zasięgu całej sprawy.
Ps. Kolega jest na patrolu w ramach akcji Horyzont. Podesłałem mu Twój wpis, podrzucił go swoim przełożonym.
@Sweet-Jesus: Chyba jakąś chorobę psychiczną, bo nie wiem jak inaczej sobie wytłumaczyć to co typ odwalił.
https://www.rmf24.pl/regiony/krakow/news-wykolejenie-pociagu-pod-krakowem-sluzby-podaly-przyczyne-wyp,nId,8059201