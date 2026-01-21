Chorwaci ostrzegali Bułgarów przed euro. Mieli rację. "Nadeszła fala spekulacji"
Przed przyjęciem euro przez Bułgarię w prasie chorwackiej pojawiły się ostrzeżenia skierowane do Bułgarów, aby nie powtórzyli "scenariusza chorwackiego". Nad Adriatykiem w pierwszych miesiącach obowiązywania euro doszło do podwyżek cen usług i towarów. W Bułgarii też zaobserwowano wzrost cen.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 53
- Odpowiedz
Komentarze (53)
najlepsze
Jak bylem tam w 2014 roku to za obiad dla dwóch osób w restauracji przy samym morzu właściciel powiedział 50€
Były jeszcze kuny, ale on stwierdził, że po co mamy latać po kantorze. Euro też można płacić.
Komentarz usunięty przez autora
Nie są.
Lawinowy wzrost minimalnej od 2020 bez wzrostu produktywności - prawo do godnego zarobku.
Xdd
Po 2: są sposoby żeby sobie z tym radzić. Ponoć Litwa pokazywała ceny w dwóch walutach pierwotnie.
Po 3: zarówno Bułgaria jak i Chorwacja to kraje turystyczne, więc w oczywisty sposób na tym euro zyskują
A co było w drugi, trzecich, dziesiątych i kolejnych miesiącach?
A co było u nas przy denominacji? Też chyba zaokrąglano wszystko w górę. A co większe Janusze biznesów o kilka złotych. I to wszystko w czasach przed internetowych gdzie nie można było tego zgłosić i nagłośnić. A dzisiaj takich Januszy można by podać na tacy i urzędnikom i