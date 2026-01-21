Mam nadzieję że zagranica wymusi wyrównanie wieku emerytalnego w Polsce, bo nasi politycy są za bardzo obsrani i nigdy tego nie zrobią. To jest nienormalne aby w aktualnych czasach kobiety pracowały 5 lat krócej. To było zasadne wiele dekad temu kiedy rzeczywiście praca kobiet była na tyle ciężka, że nie dawał rady do 65 roku życia, średnia życia była niższa oraz medycyna była na o wiele niższym poziomie, czyli w skrócie mówiąc Pokaż całość