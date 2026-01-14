Mężczyzna chodzi z agresywnym psem bez smyczy. Pogryzł już wiele psów sąsiadów.
Bokser Tomasza Plebaniaka, właściciela salonów Thai Bali Spa i założyciela pizzerii Dominium, atakuje innego psakuubek1992
- #
- #
- #
- #
- 38
- Odpowiedz
Bokser Tomasza Plebaniaka, właściciela salonów Thai Bali Spa i założyciela pizzerii Dominium, atakuje innego psakuubek1992
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (38)
najlepsze
@kosma666: psiarze z uporem maniaka próbują rozpowszechnić ten termin
nieskutecznie
Ci co bogaci to będzie załatwiają kojoty albo hieny.
Bo czemu nie.
Jakieś zasady, ograniczenia, to nic nie daje, to się nie sprawdza.
Po prostu i bez udziwnień: zakaz psów w mieście, kropka
To część psów jest wielkimi bydlakami które stanowią zagrożenie