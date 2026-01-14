Rozwiązanie problemu z psami gryzącymi ludzi i inne zwierzęta jest dość proste. Gdyby był obowiązek by pies miał na sobie kaganie i był na smyczy wszędzie poza posesją właściciela i było obowiązkowe OC na psa, oraz dla uzupełnienia systemu i łatwości identyfikacji psów każdy pies miałby czip oraz brelok z numerem identyfikacyjnym przy obroży. Teraz wystarczy, że ubezpieczyciele wiedzą, że pies z poprawnie założonym kagańcem i na smyczy nie gryzie i wiedzą Pokaż całość