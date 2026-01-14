3 nastolatków rzucało w samochody kamieniami - w końcu zabili
Wideo z akcji służb, z aresztowań, wywiadów a na końcu sądu. Największym kamieniem zabili dziewczynę jadącą z naprzeciwka tak że jej mózg był na rolecie bagażnika, ofiara nie do rozpoznania.Saeglopur
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Komentarze (18)
najlepsze
Joseph Koenig (rzucił śmiertelny kamień) - dożywocie bez możliwości warunkowego + 60 lat dodatkowo
Nicholas „Mitch” Karol-Chik - 45 lat więzienia
Zachary Kwak - 32 lata więzienia
https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/tarnow/tarnow-zabili-bryla-lodu-zostali-skazani-na-8-lat
Kara śmierci odstrasza tylko jednostki tchórzliwe i w miarę myślące, i jest nieskuteczna bez powszechnego stosowania tortur i odpowiedzialności zbiorowej.
#przemocmaplec #dyskryminacjakobiet #stopprzemocywobeckobiet