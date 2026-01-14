Logistyka od pokoleń
Tradycja nakazuje jeździć po chodniku i na nim parkować, nawet gdy na jezdni jest kilka pasów ruchu. Nawet jeśli jest to nowy chodnik z płyt granitowych, to prywatny interes jest ważniejszy od społecznych norm i przepisów prawa. To jest głęboko zakorzenione w naszej kulturze. Film przedstawia podejśzawisza
Komentarze (28)
najlepsze
* obrażanie ukraińców,
* zarzuty w kierunku prezydenta warszawy,
* ub/sb/zomo,
* kiedyś się doigra i zostanie pobity,
* teraz to przegiął, bo zrobił coś zupełnie legalnego co mi się nie podoba,
xD