Tradycja nakazuje jeździć po chodniku i na nim parkować, nawet gdy na jezdni jest kilka pasów ruchu. Nawet jeśli jest to nowy chodnik z płyt granitowych, to prywatny interes jest ważniejszy od społecznych norm i przepisów prawa. To jest głęboko zakorzenione w naszej kulturze. Film przedstawia podejś