Czyli Sebek z papugą stwierdzili, że rzucą każdemu z poszkodowanych siedmiocyfrową kwotę, ale tutaj cały na biało wchodzi tatuś i stwierdza, że takiej kasy na ratowanie synalka nie da?



Całkiem ciekawy kierunek przybierają tam relacje w rodzinie, skoro najpierw go chcieli ratować za wszelką cenę, a teraz nagle "nie no, tyle to nie".