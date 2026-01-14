Rodziny ofiar nie chcą pieniędzy od Sebastiana M. Nowe szczegóły z procesu
Zakończone mediacje z Sebastianem M. (35 l.) oskarżonym o spowodowanie śmiertelnego wypadku we wrześniu 2023 rLeel00
Komentarze (25)
najlepsze
aż strach zaplusować, bo przyjdzie poleconym pozew
Całkiem ciekawy kierunek przybierają tam relacje w rodzinie, skoro najpierw go chcieli ratować za wszelką cenę, a teraz nagle "nie no, tyle to nie".
Rodziny ofiar chcą pieniądze i były nawet prowadzone rozmowy w tej sprawie.
Problem polega na tym ze Sebastian zaproponował ponizej 100k a rodziny chcą znacznie więcej.
Być może to się zmieni = Sebastian proponuje za mało $$$
Oskarżony utrzymuje, że winny jest nieżyjący kierowca, co może być kluczowe dla jego obrony.
@autotldr: Chciałbym być sędzią przez 5min. Orzeczenie proste. Będą zeznania drugiego kierowcy to będzie wolność.